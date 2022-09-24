Сентябрь, 24 в 16:28

Семь граждан Шри-Ланки, которых российские оккупанты удерживали в плену в Харьковской области, пережили избиение, психологическое давление и даже пытки.

Об этом шла речь сегодня на брифинге с участием самих иностранцев и начальника следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова.

Правоохранитель рассказал, что до начала полномасштабного вторжения РФ семь иностранцев прибыли в Харьковскую область и находились в городе Купянск. Часть из них (четверо человек) приехали на обучение в Купянский медицинский колледж, а остальные – на работу.

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Они снимали дом в Купянске до момента оккупации. А когда в город вторглись российские войска, решили пешком идти в Харьков.

– На первом блокпосту их схватили россияне. Следователям иностранцы рассказали, что они были связаны, у них были завязаны глаза, после чего их доставили в Волчанск на территорию Волчанского агрегатного завода, где они находились в плену. Они также давали показания, что их били, к двум из них, мужчинам, были применены пытки, а именно сбитые ногти на пальцах ног… Кроме того, они рассказали об избиении. Одного из них дверью били по голове, – заявил Болвинов.

Он добавил, что оккупанты использовали труд иностранцев для уборки помещений, где их содержали, в том числе уборных.

На вопрос следователя, что от них хотели россияне, иностранцы объясняли, что те называли слово money. Это дает основания полагать, что оккупанты требовали от пленных деньги. Рашисты разговаривали с иностранцами на русском языке, который они не понимают.

После 10 сентября, деоккупации Волчанска, граждане Шри-Ланки самостоятельно вышли с завода и направились пешком в Харьков. 12 сентября их заметил охранник гостиницы на территории Чугуевского района. Он предоставил иностранцам убежище и связался с полицией.

По факту содержания шриланкийцев в плену зарегистрировано уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны).

Судебно-медицинские экспертизы предварительно подтвердили наличие телесных повреждений у иностранных граждан.

По словам шриланкийцев, их документы, телефоны забрали россияне. Теперь МИД Украины занимается вопросом восстановления документов.

На брифинге сами граждане Шри-Ланки подтвердили, что во время задержания российские военнослужащие связали им руки и завязали глаза. Кроме того, иностранцы подтвердили факт пыток – оккупанты вырывали им ногти на пальцах ног, били по голове. При этом рашисты требовали деньги.

Оккупанты заставляли иностранцев ежедневно убирать помещения, туалеты. А когда отпускали в уборную, то позволяли там находиться всего две минуты.

Кормили пленных очень плохо (мало хлеба, немного макарон, иногда суп), время от времени им не хватало пищи.

Шестерых мужчин-иностранцев оккупанты содержали в одном помещении вместе с другими пленными. А девушку-гражданку Шри-Ланки – отдельно: она постоянно подвергалась психологическому давлению со стороны рашистов. Кроме того, ей давали какие-то таблетки.

Шриланкийцы признались, что наихудшим моментом в плену было психологическое давление со стороны оккупантов.

Во время деоккупации Волчанска россияне сбежали и открыли ворота завода. Иностранцы признались, что были очень счастливы, когда пришли украинские военные.

– Мы были очень счастливы и молились, – отметил один из них.

В общей сложности на заводе, где захватчики держали иностранцев, находились еще 20-25 заключенных.

Источник: Kharkiv Media Hub

Фото: Харьковская областная прокуратура