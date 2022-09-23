Сентябрь, 23 в 13:59

Следователи Организации Объединенных Наций выявили доказательства совершения военных преступлений российскими солдатами в Украине.

Об этом в пятницу, 23 сентября, заявил глава Следственной комиссии Совета ООН по правам человека Эрик Моуз.

Комиссия работала с мая над расследованием заявлений о военных преступлениях в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

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– Нас поразило большое количество казней в районах, которые мы посетили. Комиссия расследует подобные смерти в 16 городах и населенных пунктах, — сказал председатель комиссии.

Команда следователей пообщалась со 150 потерпевшими и свидетелями преступлений, посетила 27 населенных пунктов, исследовала захоронения, застенки и места содержания пленных.

Также эксперты исследовали два сообщения о ненадлежащем обращении с оккупантами со стороны украинских военных.

В докладе комиссии отмечается, что “использование Россией взрывного оружия широкого радиуса действия в населенных пунктах является источником огромного вреда и страданий для мирного населения”, и что ряд атак “был совершен без различия между гражданскими и комбатантами”, в том числе с применением “кассетных боеприпасов или реактивных систем залпового огня и авиаударов по населенным пунктам”.

Комиссия зафиксировала показания по поводу жестокого обращения и пыток над потерпевшими. Некоторых россияне вывезли на свою территорию и там удерживали неделями. Сообщается, что некоторые жертвы пропали.

Как отметил глава комиссии Моуз, эксперты также нашли доказательства того, что российские солдаты совершали преступления сексуального или гендерного насилия. Возраст их жертв колебался от 4 до 82 лет.

— Комиссия задокументировала случаи, когда детей насиловали, пытали и незаконно заключали в тюрьму, – говорится в заявлении.