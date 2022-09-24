Вересень, 24 в 16:28

Семеро громадян Шрі-Ланки, яких російські окупанти утримували в полоні на Харківщині, пережили побиття, психологічний тиск та навіть тортури.

Про це йшлося сьогодні на брифінгу за участю самих іноземців та начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова.

Правоохоронець розповів, що до початку повномасштабного вторгнення РФ семеро іноземців прибули в Харківську область та знаходилися в місті Куп’янськ. Частина з них (четверо осіб) приїхали на навчання до Куп’янського медичного коледжу, а інші – на роботу.

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Вони винаймали будинок у Куп’янську до моменту окупації. А коли в місто вторглися російські війська, вирішили пішки йти до Харкова.

– На першому блокпосту їх схопили росіяни. Слідчим іноземці розповіли, що вони були зв’язані, в них були зав’язані очі, після чого їх доставили в місто Вовчанськ на територію Вовчанського агрегатного заводу, де вони знаходилися в полоні. Вони також давали свідчення, що їх били, до двох з них, чоловіків, були застосовані тортури, а саме збиті нігті на пальцях ніг… Крім того, вони розповіли про побиття. Одного з них дверима били по голові, – заявив Болвінов.

Він додав, що окупанти використовували працю іноземців для прибирання приміщень, де їх утримували, в тому числі вбиралень.

На запитання слідчого, що від них хотіли росіяни, іноземці пояснювали, що ті називали слово money. Це дає підстави вважати, що окупанти вимагали від полонених гроші. Рашисти розмовляли з іноземцями російською мовою, якої ті не розуміють.

Після 10 вересня, деокупації Вовчанська, громадяни Шрі-Ланки самостійно вийшли із заводу та попрямували пішки до Харкова. 12 вересня їх помітив охоронець готелю на території Чугуївського району. Він надав іноземцям притулок та зв’язався з поліцією.

За фактом утримання шріланкійців у полоні зареєстровано кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв ведення війни).

Судово-медичні експертизи попередньо підтвердили наявність тілесних ушкоджень в іноземних громадян.

Зі слів шріланкійців, їхні документи, телефони забрали росіяни. Тож тепер МЗС України займається питанням відновлення документів.

Під час брифінгу самі громадяни Шрі-Ланки підтвердили, що під час затримання російські військовослужбовці зв’язали їм руки та зав’язали очі. Крім того, іноземці підтвердили факт тортур – окупанти виривали їм нігті на пальцях ніг, били по голові. При цьому рашисти вимагали гроші.

Окупанти змушували іноземців щодня прибирати приміщення, туалети. А коли відбускали до вбиральні, то дозволяли там перебувати лише дві хвилини.

Годували полонених дуже погано (обмаль хліба, трохи макаронів, подеколи суп), час від часу їм не вистачало їжі.

Шістьох чоловіків-іноземців окупанти утримували в одному приміщенні разом з іншими полоненими. А дівчину-громадянку Шрі-Ланки – окремо: вона постійно піддавалася психологічному тиску з боку рашистів. Крім того, їй давали якісь пігулки.

Шріланкійці зізналися, що найгіршим моментом у полоні був психологічний тиск з боку окупантів.

Під час деокупації Вовчанська росіяни втекли і відчинили ворота заводу. Іноземці зізналися, що були дуже щасливі, коли прийшли українські військові.

– Ми були дуже щасливі й молилися, – зазначив один із них.

Загалом на заводі, де загарбники тримали іноземців, знаходилися ще 20-25 ув’язнених.

Джерело: Kharkiv Media Hub

Фото: Харківська обласна прокуратура