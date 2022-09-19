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Факты / Україна

Вырывали ногти и били дверью по голове: как россияне пытали шриланкийцев на Харьковщине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Вырывали ногти и били дверью по голове: как россияне пытали шриланкийцев на Харьковщине

Граждане Шри-Ланки, которые попали в плен к российским захватчикам во время оккупации Харьковской области, рассказали о зверствах россиян.

По словам начальника Следственного управления полиции в Харьковской области Сергея Болвинова, среди иностранцев были женщина и шесть мужчин, которые в начале полномасштабного вторжения находились в Купянске.

Они испугались войны, поэтому решили никуда не уезжать, а спрятаться. В мае пытались пешком дойти до Харькова, но на первом же блокпосту россиян их задержали, связали руки, надели мешки на голову и отвезли в импровизированную тюрьму в Волчанске.

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— Там шриланкийцев держали в бесчеловечных условиях, заставляли работать уборщиками. Женщину держали в карцере два месяца. Двоим из них отрывали ногти, одного били дверью по голове, – рассказали в полиции.

По словам Болвинова, поскольку оккупанты не говорят по-английски, то иностранцы так и не поняли, что вообще от них хотели и за что пытали.

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Но россияне во время пыток говорили слово money. Судя по этому, они требовали с задержанных денег.

После деоккупации Волчанска иностранцы снова решили пойти в Харьков пешком. По дороге их встретил охранник гостиницы, который приютил и сообщил об этом украинской полиции.

Фото: Сергей Болвинов

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