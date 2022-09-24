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Факты / Україна

Без конечностей и гениталий: в Изюме эксгумировали 447 тел на месте массового захоронения

Валентина Летяк, редактор ленты
Поховання в Ізюмі
Фото: Нацполиция

У многих нет конечностей, повреждены или отсутствуют гениталии, травмы головы и грудной клетки, переломы ребер, осколочные и колото-резаные ранения, а также связанные руки или веревки вокруг шеи – на месте массового захоронения в Изюме специалисты эксгумировали 447 тел, среди которых 22 военнослужащих.

Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

По его словам, среди изъятых тел 194 принадлежат мужчинам, 215 – женщинам и пятеро детских.

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Пол еще 11 человек пока еще не определен.

На месте захоронения в следственных действиях участвовало 105 полицейских, 10 криминалистических лабораторий, 10 судмедэкспертов, 80 работников ГСЧС и прокуроры.

Болвинов подчеркнул, что досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия по установлению причастных к военным преступлениям.

После освобождения Изюма от российских оккупантов 15 сентября в лесу обнаружили около 450 обычных могил и одну братскую.

Во время эксгумации на телах части погибших обнаружены признаки насильственной смерти.

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