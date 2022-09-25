На Луганщине выгребают всех мужчин: Гайдай о российской мобилизации

Сентябрь, 25 в 12:53

Так называемая мобилизация на оккупированных территориях Луганской области длится уже полгода, поэтому мужчин здесь почти не осталось, соответственно, РФ не получит ожидаемого эффекта, заявил в эфире телемарафона председатель ОВА Сергей Гайдай.

– Большинство из них уже погибли. Поэтому эта волна не даст такого массового эффекта, но заберут всех, – сказал он.

По его словам, уехать отсюда сейчас невозможно – границы области закрыты для мужчин.

В то же время, как говорит Гайдай, оккупанты даже псевдореферендум используют для поиска “пушечного мяса”.

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– Так называемый референдум дает повод зайти в каждую квартиру и проверить наличие мужчин. Уже были случаи, когда кто-то голосует “за” – ему сразу вручают российский паспорт, повестку и сразу забирают на фронт, – добавил он.

Говоря в целом об эффективности частичной мобилизации в РФ, глава Луганской ОВА отметил, что она провальна уже потому, что за неделю-две немало научить человека воевать.

– Даже если бы они были одеты, как терминаторы…Это в прямом смысле пушечное мясо. После первого же обстрела они начнут бежать. Как только это произойдет, количество погибших вырастет в геометрической прогрессии, – подытожил Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай