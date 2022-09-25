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Факты / Україна

На Луганщине выгребают всех мужчин: Гайдай о российской мобилизации

Валентина Летяк, редактор ленты
Сергій Гайдай

Так называемая мобилизация на оккупированных территориях Луганской области длится уже полгода, поэтому мужчин здесь почти не осталось, соответственно, РФ не получит ожидаемого эффекта, заявил в эфире телемарафона председатель ОВА Сергей Гайдай.

– Большинство из них уже погибли. Поэтому эта волна не даст такого массового эффекта, но заберут всех, – сказал он.

По его словам, уехать отсюда сейчас невозможно – границы области закрыты для мужчин.

В то же время, как говорит Гайдай, оккупанты даже псевдореферендум используют для поиска “пушечного мяса”.

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– Так называемый референдум дает повод зайти в каждую квартиру и проверить наличие мужчин. Уже были случаи, когда кто-то голосует “за” – ему сразу вручают российский паспорт, повестку и сразу забирают на фронт, – добавил он.

Говоря в целом об эффективности частичной мобилизации в РФ, глава Луганской ОВА отметил, что она провальна уже потому, что за неделю-две немало научить человека воевать.

– Даже если бы они были одеты, как терминаторы…Это в прямом смысле пушечное мясо. После первого же обстрела они начнут бежать. Как только это произойдет, количество погибших вырастет в геометрической прогрессии, – подытожил Гайдай.

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Фото: Сергій Гайдай

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