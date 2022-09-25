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Факти / Україна

На Луганщині вигрібають всіх чоловіків: Гайдай про російську мобілізацію

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Сергій Гайдай

Так звана мобілізація на окупованих територіях Луганської області триває вже пів року, тому чоловіків тут майже не лишилося, відповідно РФ не отримає очікуваного ефекту, заявив в ефірі телемарафону голова ОВА Сергій Гайдай.

– Більшість з них уже загинули. Тому ця хвиля не дасть такого масового ефекту, але позабирають всіх, – сказав він.

За його словами, виїхати звідси зараз неможливо – кордони області закриті для чоловіків.

Водночас, як каже Гайдай, окупанти навіть псевдореферендум використовують для пошуку “гарматного м’яса”.

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– Так званий референдум дає привід зайти в кожну квартиру і перевірити на наявність чоловіків. Вже були випадки, коли хтось голосує “за” – йому відразу вручають російський паспорт, повістку і відразу забирають на фронт, – додав він.

Говорячи загалом про ефективність часткової мобілізації в РФ, голова Луганської ОВА наголосив, що вона провальна вже тому, що за тиждень-два неможливо навчити людину воювати.

– Навіть якби вони були вдягнуті, як термінатори…Це в прямому сенсі гарматне м’ясо. Після першого ж обстрілу вони почнуть бігти. Як тільки це станеться, кількість загиблих зросте у геометричній прогресії, – підсумував Гайдай.

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Фото: Сергій Гайдай

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