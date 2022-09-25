На Луганщині вигрібають всіх чоловіків: Гайдай про російську мобілізацію

Вересень, 25 в 12:53

Так звана мобілізація на окупованих територіях Луганської області триває вже пів року, тому чоловіків тут майже не лишилося, відповідно РФ не отримає очікуваного ефекту, заявив в ефірі телемарафону голова ОВА Сергій Гайдай.

– Більшість з них уже загинули. Тому ця хвиля не дасть такого масового ефекту, але позабирають всіх, – сказав він.

За його словами, виїхати звідси зараз неможливо – кордони області закриті для чоловіків.

Водночас, як каже Гайдай, окупанти навіть псевдореферендум використовують для пошуку “гарматного м’яса”.

Зараз дивляться

– Так званий референдум дає привід зайти в кожну квартиру і перевірити на наявність чоловіків. Вже були випадки, коли хтось голосує “за” – йому відразу вручають російський паспорт, повістку і відразу забирають на фронт, – додав він.

Говорячи загалом про ефективність часткової мобілізації в РФ, голова Луганської ОВА наголосив, що вона провальна вже тому, що за тиждень-два неможливо навчити людину воювати.

– Навіть якби вони були вдягнуті, як термінатори…Це в прямому сенсі гарматне м’ясо. Після першого ж обстрілу вони почнуть бігти. Як тільки це станеться, кількість загиблих зросте у геометричній прогресії, – підсумував Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай