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Факты / Україна

РФ может провести мобилизацию в Херсонской и Запорожской областях после “референдума” — ГУР

Ольга Тетеріна, редактор ленты
РФ может провести мобилизацию в Херсонской и Запорожской областях после “референдума” — ГУР
Фото: Depositphotos

После проведения псевдореферендумов российские оккупанты могут провести мобилизацию в Херсонской и Запорожской областях, но местное население настроено к ним враждебно.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

– Если мы говорим об ОРДЛО, то тотальная мобилизация там фактически состоялась и завершилась. Сейчас там некого мобилизовать без какого-то неотвратимого ущерба для хозяйствования или кое-какой, извините, экономики, насколько она есть в “ЛДНР”. То есть все, кого можно было схватить на улице, схвачены, — отметил он.

По словам Юсова, есть новая форма военных преступлений — есть такая информация о мобилизационных планах, касающихся уже новых временно оккупированных территорий, на юге Украины в частности.

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В ГУР рассказали, что появились объявления о создании так называемых добровольческих подразделений в соответствующих оккупированных районах, но за этим очень часто будет скрываться принудительная мобилизация, давление, буквально пытки.

— Но после “референдумов” и прочего беззакония вполне возможно, что будет попытка и мобилизация на временно оккупированных территориях. Преимущественно мы говорим о Херсоне, о Мелитополе – Путин и россияне просто боятся местного населения. Это столь важный фактор, который сдерживает их от быстрой реализации мобилизационных мероприятий, — добавил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что мобилизация может стать результатом получения паспорта гражданина РФ отдельными жителями оккупированных территорий.

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