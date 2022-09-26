Вересень, 26 в 20:51

Після проведення псевдореферендумів російські окупанти можуть провести мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях, але місцеве населення налаштоване до них вороже.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

– Якщо ми говоримо про ОРДЛО, то тотальна мобілізація там фактично відбулася і завершилася. Нині там нема кого мобілізувати без якоїсь невідворотної шкоди для господарювання або такої-сякої, вибачте, економіки, наскільки вона є у “ЛДНР”. Тобто всіх, кого можна було схопити на вулиці, схоплено, – зазначив він.

За словами Юсова, є нова форма воєнних злочинів – є така інформація про мобілізаційні плани, які стосуються вже нових тимчасово окупованих територій, на півдні України зокрема.

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В ГУР розповіли, що з’явилися оголошення про створення так званих добровольчих підрозділів у відповідних окупованих районах, але за цим дуже часто ховатиметься примусова мобілізація, тиск, буквально тортури.

– Але після “референдумів” та іншого беззаконня цілком можливо, що буде спроба і мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Переважно ми говоримо про Херсон, про Мелітополь – Путін та росіяни просто бояться місцевого населення. Це такий важливий фактор, який стримує їх від швидкої реалізації мобілізаційних заходів, – додав представник ГУР.

Юсов наголосив, що мобілізація може стати наслідком одержання паспорта громадянина РФ окремими жителями окупованих територій.