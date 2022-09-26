Мобилизация скосит всех. В РФ призывают интеллигенцию и бизнесменов
В России после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о мобилизации повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов и промышленных предприятий-гигантов.
— По оценкам военной разведки Украины, после подписания президентом страны-оккупанта указа о мобилизации карта смертности в регионах значительно изменится. Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов России и промышленных предприятий-гигантов. Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема, — информирует ГУР Минобороны Украины.
Кроме того, сообщается, что в результате войны в Украине руководство РФ уже существенно снизило численность представителей своих малых народов. Среди убитых русских солдат меньше 40% являются представителями неславянских этнических групп.
В пятерку регионов с наибольшим количеством жертв вошли:
- Дагестан;
- Бурятия,
- Краснодарский край,
- Башкортостан;
- Волгоградская область.
К тому же число погибших военных из бедных регионов, где и проживают этнические сообщества, значительно выше, чем из развитых.