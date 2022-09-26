Мобилизация скосит всех. В РФ призывают интеллигенцию и бизнесменов

Сентябрь, 26 в 15:29

В России после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о мобилизации повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов и промышленных предприятий-гигантов.

— По оценкам военной разведки Украины, после подписания президентом страны-оккупанта указа о мобилизации карта смертности в регионах значительно изменится. Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов России и промышленных предприятий-гигантов. Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема, — информирует ГУР Минобороны Украины.

Кроме того, сообщается, что в результате войны в Украине руководство РФ уже существенно снизило численность представителей своих малых народов. Среди убитых русских солдат меньше 40% являются представителями неславянских этнических групп.

В пятерку регионов с наибольшим количеством жертв вошли:

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Дагестан;

Бурятия,

Краснодарский край,

Башкортостан;

Волгоградская область.

К тому же число погибших военных из бедных регионов, где и проживают этнические сообщества, значительно выше, чем из развитых.