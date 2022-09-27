Над Одесской областью уничтожены три дрона-камикадзе оккупантов — ОК Юг
Украинские системы противовоздушной обороны уничтожили системы вражеские беспилотники-камикадзе над Одесской областью.
Об этом говорится в официальном сообщении Оперативного командования Юг, размещенном в Facebook.
— По Одесской области враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все три дрона-агрессора уничтожены силами противовоздушной обороны, — говорится в сообщении.
В командовании не предоставили подробностей, какие именно беспилотные аппараты России были уничтожены.
При этом представитель Одесской военной администрации Сергей Брачтук сообщил, что враг пытался атаковать область беспилотниками иранского производства типа Shahed-136.
— Вражескую атаку россияне осуществили дронами-камикадзе типа Shahed-136, — написал он.
Перед этим, в ночь на 26 сентября, военный объект в Одесской области атаковали дроны-камикадзе. Тогда защитниками украинского неба удалось ликвидировать один беспилотник, но два других попали в военный объект, в результате чего начался пожар и детонация боеприпасов.