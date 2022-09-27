Сентябрь, 27 в 0:47

Украинские системы противовоздушной обороны уничтожили системы вражеские беспилотники-камикадзе над Одесской областью.

Об этом говорится в официальном сообщении Оперативного командования Юг, размещенном в Facebook.

— По Одесской области враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все три дрона-агрессора уничтожены силами противовоздушной обороны, — говорится в сообщении.

В командовании не предоставили подробностей, какие именно беспилотные аппараты России были уничтожены.

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При этом представитель Одесской военной администрации Сергей Брачтук сообщил, что враг пытался атаковать область беспилотниками иранского производства типа Shahed-136.

— Вражескую атаку россияне осуществили дронами-камикадзе типа Shahed-136, — написал он.

Перед этим, в ночь на 26 сентября, военный объект в Одесской области атаковали дроны-камикадзе. Тогда защитниками украинского неба удалось ликвидировать один беспилотник, но два других попали в военный объект, в результате чего начался пожар и детонация боеприпасов.