Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Над Одещиною знищено три дрони-камікадзе окупантів – ОК Південь

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Над Одещиною знищено три дрони-камікадзе окупантів – ОК Південь
Фото: УНІАН

Українські системи протиповітряної оборони знищили системи ворожі безпілотники-камікадзе над Одеською областю.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Оперативного командування Південь, розміщеному у Facebook.

– По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі три дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони, – йдеться у повідомленні.

У командуванні не надали подробиць, які саме безпілотні апарати Росії було знищено.

Зараз дивляться

При цьому речник Одеської військової адміністрації Сергій Брачтук повідомив, що ворог намагався атакувати область безпілотниками іранського виробництва типу Shahed-136.

– Ворожу атаку росіяни здійснили дронами-камікадзе типу Shahed-136, — написав він.

Перед цим, в ніч на 26 вересня, військовий об’єкт на Одещині атакували дрони-камікадзе. Тоді захисниками українського неба вдалось ліквідувати один безпілотник, але два інших влучили у військовий об’єкт, внаслідок чого почалась пожежа та детонація боєприпасів.

Читайте
Гучні та непомітні для ППО: на що здатні дрони-камікадзе Shahed-136

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка