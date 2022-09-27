Над Одещиною знищено три дрони-камікадзе окупантів – ОК Південь
Українські системи протиповітряної оборони знищили системи ворожі безпілотники-камікадзе над Одеською областю.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Оперативного командування Південь, розміщеному у Facebook.
– По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі три дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони, – йдеться у повідомленні.
У командуванні не надали подробиць, які саме безпілотні апарати Росії було знищено.
При цьому речник Одеської військової адміністрації Сергій Брачтук повідомив, що ворог намагався атакувати область безпілотниками іранського виробництва типу Shahed-136.
– Ворожу атаку росіяни здійснили дронами-камікадзе типу Shahed-136, — написав він.
Перед цим, в ніч на 26 вересня, військовий об’єкт на Одещині атакували дрони-камікадзе. Тоді захисниками українського неба вдалось ліквідувати один безпілотник, але два інших влучили у військовий об’єкт, внаслідок чого почалась пожежа та детонація боєприпасів.