В Одесской области дроны-камикадзе попали в склад боеприпасов: продолжается пожар, людей эвакуируют
Ночью военный объект в Одесской области атаковали дроны-камикадзе.
Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования Юг.
Один вражеский дрон уничтожили украинские силы противовоздушной обороны. Два — попали в объект военной инфраструктуры, в результате чего произошел масштабный пожар, идет детонация боеприпасов.
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В настоящее время спасатели эвакуируют местное население и ликвидируют возгорание.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, что ночью 26 сентября в Одесской области, в Николаеве и Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Напомним, что война в Украине продолжается уже 215-й день.
Источник: ОК Юг
Фото: ОК Юг