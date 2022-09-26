Сентябрь, 26 в 6:59

Ночью военный объект в Одесской области атаковали дроны-камикадзе.

Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования Юг.

Один вражеский дрон уничтожили украинские силы противовоздушной обороны. Два — попали в объект военной инфраструктуры, в результате чего произошел масштабный пожар, идет детонация боеприпасов.

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В настоящее время спасатели эвакуируют местное население и ликвидируют возгорание.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что ночью 26 сентября в Одесской области, в Николаеве и Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 215-й день.

Источник: ОК Юг

Фото: ОК Юг