Сентябрь, 27 в 22:22

Ситуация под городом Лиман в Донецкой области начинает походить на оперативное окружение российских войск со стороны ВСУ, а успех на этом направлении может быть не хуже Харьковского.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алесей Арестович во время эфира на Фейгин Live.

По его словам, происходят бои вокруг Лимана в Донецкой области, а именно — к юго-востоку от него, в районе Ямполя.

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— Говорят, что там, где Ямполь, чуть юго-восточнее (Лимана, — Ред.), с точки зрения врагов, во всю безобразничают какие-то войска, которые почему-то стреляют по нашим врагам… Таким образом Лиман уже не совсем самостоятельный, а очень ситуация где-то начинает быть похожей на оперативное окружение этой группировки, — сказал Арестович.

По его словам, успех в этом населенном пункте будет не меньше победы ВСУ на Харьковском направлении в начале сентября.

— Ежели мы его (Лиман, — Ред.) там захлопнем, то разгром может получиться не меньше Харьковского. А если со скачком вперед, так вообще, — добавил советник Офиса президента.

Ранее, 27 сентября, народный депутат Украины Юрий Мысягин сообщил, что украинские Вооруженные силы освободили село Редкодуб в Лиманском районе Донецкой области.