Вересень, 27 в 22:22

Ситуація під містом Лиман на Донеччині починає скидатися на оперативне оточення російських військ з боку ЗСУ, а успіх на цьому напрямку може бути не гіршим за Харківський.

Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру на Фейгин Live.

За його словами, відбуваються бої навколо Лиману на Донеччині, а саме – на південний схід від нього, в районі Ямполя.

Зараз дивляться

– Кажуть, що там, де Ямпіль, трохи на південний схід (від Лиману, – Ред.), з погляду ворогів, на всю бешкетують якісь війська, які чомусь стріляють по наших ворогах… Таким чином Лиман уже не зовсім самостійний, а дуже ситуація десь починає бути схожою на оперативне оточення цього угруповання, – сказав Арестович.

За його словами, успіх у цьому населеному пункті буде не меншим за перемогу ЗСУ на Харківському напрямку на початку вересня.

– Якщо ми його (Лиман, – Ред.) там закриємо, то розгром може вийти не меншим за Харківський. А якщо зі стрибком уперед, то взагалі, – додав радник Офісу президента.

Раніше, 27 вересня, народний депутат України Юрій Мисягін повідомив, що українські Збройні сили звільнили село Рідкодуб у Лиманському районі Донецької області.