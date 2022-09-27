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Факты / Україна

ВСУ освободили село Редкодуб Донецкой области — нардеп

Ольга Тетеріна, редактор ленты
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ВСУ освободили село Редкодуб Донецкой области — нардеп
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины освободили село Редкодуб в Лиманском районе Донецкой области.

Об этом сообщил народный депутат Юрий Мысягин.

Он опубликовал видео с украинскими военными, которые, по его словам, находятся в деоккупированном населенном пункте.

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– Украинские бойцы уже в освобожденном поселке Редкодуб Донецкой области, – отметил Мысягин.

Отметим, что от села Редкодуб до города Лиман, который все еще находится под российской оккупацией, — 25 км.

В то же время, официального подтверждения освобождения населенного пункта от Генерального штаба ВСУ пока не поступало. А на картах Deep State населенный пункт еще указан как оккупированный.

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