Сентябрь, 27 в 19:37

Вооруженные силы Украины освободили село Редкодуб в Лиманском районе Донецкой области.

Об этом сообщил народный депутат Юрий Мысягин.

Он опубликовал видео с украинскими военными, которые, по его словам, находятся в деоккупированном населенном пункте.

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– Украинские бойцы уже в освобожденном поселке Редкодуб Донецкой области, – отметил Мысягин.

Отметим, что от села Редкодуб до города Лиман, который все еще находится под российской оккупацией, — 25 км.

В то же время, официального подтверждения освобождения населенного пункта от Генерального штаба ВСУ пока не поступало. А на картах Deep State населенный пункт еще указан как оккупированный.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.