РФ не може залишатися членом Ради безпеки ООН з правом вето – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський 27 вересня виступив на засіданні Ради безпеки ООН.
Звернення Зеленського до світових націй відбулося попри активні протести з боку представника РФ Васілія Небензі, який стверджував, що за Статутом ООН виступ українського президента може бути лише в очному форматі.
Під час виступу Зеленський заявив, що Росія підводить світ до ядерної катастрофи.
– Росія проігнорувала заклик МАГАТЕ до негайної деокупації АЕС у Запорізькій області та до того, щоб покласти край ворожим діям проти ядерних об’єктів на території України. Це ще один доказ того, що Росія підводить світ до межі атомної катастрофи, – зазначив він.
За словами президента, сама загроза застосування ядерної зброї перетворилася на постійний наратив російської пропаганди.
Зеленський наголосив, що це є прямим доказом того, що РФ не має права мати ядерну зброю, оскільки вона не в змозі гарантувати безпеку миру навіть проти загроз застосування ядерної зброї.
Також очільник держави звинуватив Росію в анексії території України і закликав до повної ізоляції РФ, вимагаючи її виключення з Ради безпеки ООН.
– Ця держава не може залишатися постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето, якщо така держава проводить геноцидну політику прямо зараз і стоїть лише за крок від радіоактивної катастрофи, а також прогрожує ядерними ударами, – сказав він.
Також, на його думку, зараз необхідно посилити санкції проти Росії за проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.
Фото: скриншот з відео