Вересень, 27 в 23:31

Президент України Володимир Зеленський 27 вересня виступив на засіданні Ради безпеки ООН.

Звернення Зеленського до світових націй відбулося попри активні протести з боку представника РФ Васілія Небензі, який стверджував, що за Статутом ООН виступ українського президента може бути лише в очному форматі.

Під час виступу Зеленський заявив, що Росія підводить світ до ядерної катастрофи.

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– Росія проігнорувала заклик МАГАТЕ до негайної деокупації АЕС у Запорізькій області та до того, щоб покласти край ворожим діям проти ядерних об’єктів на території України. Це ще один доказ того, що Росія підводить світ до межі атомної катастрофи, – зазначив він.

За словами президента, сама загроза застосування ядерної зброї перетворилася на постійний наратив російської пропаганди.

Зеленський наголосив, що це є прямим доказом того, що РФ не має права мати ядерну зброю, оскільки вона не в змозі гарантувати безпеку миру навіть проти загроз застосування ядерної зброї.

Також очільник держави звинуватив Росію в анексії території України і закликав до повної ізоляції РФ, вимагаючи її виключення з Ради безпеки ООН.

– Ця держава не може залишатися постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето, якщо така держава проводить геноцидну політику прямо зараз і стоїть лише за крок від радіоактивної катастрофи, а також прогрожує ядерними ударами, – сказав він.

Також, на його думку, зараз необхідно посилити санкції проти Росії за проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Фото: скриншот з відео