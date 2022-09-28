Сентябрь, 27 в 23:47

Попытки России аннексировать украинские территории являются признаком, что с действующим президентом Российской Федерации бесполезны все разговоры.

Об этом во время выступления на заседании Совета безопасности ООН заявил президент Владимир Зеленский.

Украинский лидер заявил, что Россия регулярно провоцирует эскалацию, а на предложение разговоров отвечает новой жестокостью на поле боя и большими кризисами и угрозами для Украины и мира.

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Он назвал пять основных угроз, которые представляет Российская Федерация для мира: 1) игнорирование призыва МАГАТЭ демилитаризовать Запорожскую АЭС, 2) регулярные проявления ядерного шантажа, 3) объявление мобилизации на территории РФ, 4) так называемые референдумы на оккупированных украинских территориях и 5) аннексия захваченных территорий Украины.

Из-за подобных действий президент предложил исключить Россию из Совета безопасности ООН.

— Не может оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето государство, которое прямо сейчас реализует геноцидную политику, удерживает мир в шаге от радиационной катастрофы и еще при этом угрожает ядерными ударами. Россия должна быть исключена из всех международных организаций. Если такое исключение затруднено процедурой, ее участие должно быть приостановлено, — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что против России должны быть введены жесткие глобальные санкции.

— Любые аннексии в современном мире — это преступление против всех государств одновременно, которые считают жизненно важной для себя нерушимость границ, — сказал президент.

При этом Владимир Зеленский сказал, что преступления России не изменят позицию Украины.

Президент подчеркнул, что российские “референдумы” ставят точку в разговорах с Владимиром Путиным.

— Признание Россией этих псевдореферендумов как якобы нормальных, реализация так называемого крымского сценария и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом России не о чем говорить. Аннексия — это такой шаг, который ставит его одного против всего человечества, — резюмировал украинский лидер.

Напомним, под вечер 27 сентября российские оккупанты начали объявлять нарисованные результаты псевдореферендумов на захваченных украинских территориях. Всюду, где оккупанты проводили “референдумы”, после полного или частичного подсчета “протоколов”, захватчики рассказывают басни о более 90%.