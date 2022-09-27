Сентябрь, 27 в 20:19

Иностранцы, которых российские государственные СМИ регулярно называют международными наблюдателями на так называемых референдумах в четырех областях Украины, нарушают многочисленные международные принципы наблюдения за голосованием и занимаются не более чем “политическим активизмом”.

Об этом эксперты в области процедур голосования рассказали американскому телеканалу CNN.

— То, что они делают, вовсе не является наблюдением за голосованием… Это не что иное, как политическая деятельность, которая маскируется под наблюдение за голосованием, — сказал Антон Шеховцов, который пишет отчеты о фальшивом наблюдении за избирательным процессом для Европейской платформы за демократические выборы (ЕПДВ).

Российское государственное информационное агентство ТАСС в течение последней недели регулярно цитировало наблюдения людей, которых оно называет международными наблюдателями, как “доказательство” того, что псевдореферендумы, которые проводятся в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, являются “свободными и справедливыми”.

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— Находясь здесь, я воочию вижу, что люди голосуют добровольно, — цитирует ТАСС статью немецкого энергетика Штефана Шналлера, который говорил о “референдумах” в оккупированной Запорожской области.

ЕПДВ, которая продвигает передовую практику проведения голосования и наблюдения за голосованием, говорит, что наблюдатель за избирательным процессом никогда не должен экстраполировать индивидуальный опыт на честность этого процесса.

— Наблюдатели не могут надлежащим образом оценить голосование, если они не являются членами долгосрочной миссии по наблюдению и если они делают публичные заявления, основанные только на их собственном ограниченном наблюдении, — заявили в ЕПДВ.

Так называемый немецкий наблюдатель Шналлер был немедленно уволен его работодателем, немецкой энергетической компанией Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) через два дня после публикации материала ТАСС. В заявлении EWF говорится, что поведение Шналлера “явно нарушает мировоззрение, моральные ценности и философию компании”.

Как происходит наблюдение за процессом голосования

В 2005 году Организация Объединенных Наций одобрила ряд принципов международного наблюдения за голосованием.

Среди них было то, что миссия международных наблюдателей должна уважать “суверенитет страны, проводящей голосование”, и что принимающая страна — в данном случае Украина — должна направить приглашение международным наблюдателям. Ни один из этих принципов в данном случае не был соблюден.

— Любые референдумы или выборы на территории Украины могут быть объявлены и проведены только властями этой страны в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами, чтобы иметь какую-либо юридическую силу, — говорит Катя Андруш, представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИП ОБСЕ), членом которой является Россия.

Андруш сказала в комментрии для CNN, что для этих референдумов “нет никаких правовых оснований”.

ООН также четко заявила, что “международные миссии по наблюдению за выборами не должны принимать финансирование или инфраструктурную поддержку от правительства, за выборами которого ведется наблюдение”.

Этот принцип также регулярно нарушается, говорят эксперты.

Уайатт Рид, американец, работающий на другое российское пропагандистское госинформагентство, цитируется ТАСС как наблюдатель на избирательном участке в Севастополе, в аннексированному Крыму. И он тоже цитирует свой анекдотический опыт: “Все, что я видел до сих пор, было очень прозрачным, очень открытым”.

Шеховцов из ЕПДВ сказал CNN, что для России это “хорошо налаженный бизнес” — собирать солянку из так называемых экспертов, чтобы придать фальшивую легитимность своим голосованиям.

— Они делают это постоянно. Они отправили подобных наблюдателей на так называемый референдум в Крыму в марте 2014 года, — сказал он.

Шеховцов также объяснил, где Кремль берет пророссийских экспертов.

— Обычно они посылают людей, которые так или иначе связаны с различными российскими деятелями. Людей из российских сетей влияния на Западе. Иногда эти люди фактически проживают в России, то есть они не живут в своих странах. Иногда это политики, преимущественно с периферии, то есть крайне правые и крайне левые. Иногда они используют журналистов, различных активистов, — рассказывает эксперт.

По крайней мере, один из так называемых наблюдателей, на которого ссылается ТАСС, входит в список известных “фальшивых” и “предвзятых” наблюдателей, который ведет ЕПДВ.

ЕПДВ заявило, что Янлисберт Веласко, который ранее “наблюдал” за российскими парламентскими “выборами” в аннексированном Крыму, соответствует ее критериям “фальшивого” наблюдателя. ТАСС цитирует Веласко как наблюдателя из Венесуэлы, который заявил, что жители оккупированного Донецка не возражают против того, что их бюллетени не являются секретными.

Другой пример — Джанфранко Вестуто, которого ТАСС называет “итальянским наблюдателем”. Выступая в субботу, он, похоже, поспешил с выводами о результатах референдума. Хотя голосование заканчивается во вторник, Вестуто назвал процесс в Донбассе “добровольным и свободным воссоединением с Россией”. Вестуто — малоизвестный пропутинский итальянский политик, который основал отделение ультраправой партии Лега.

— Они не являются наблюдателями на выборах. Это просто политический активизм. Это политическая деятельность. Это не имеет никакого отношения к наблюдению за голосованием, — сказал Шеховцов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что псевдореферендумы в Украине являются “вопиющим нарушением международного права”.

— Проведенные Россией фиктивные референдумы не имеют никакой легитимности и являются вопиющим нарушением международного права. Эти земли принадлежат Украине, — написал глава НАТО в Twitter.

Столтенберг добавил, что перед написанием твита имел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в разговоре с которым он “ясно дал понять, что союзники по НАТО непоколебимо поддерживают суверенитет и право Украины на самооборону”.