Вересень, 27 в 23:47

Спроби Росії анексувати українські території є ознакою, що з чинним президентом Російської Федерації марні усі розмови.

Про це під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив президент Володимир Зеленський.

Український лідер заявив, що Росія регулярно провокує ескалацію, а на пропозицію розмов відповідає новою жорстокістю на полі бою та більшими кризами та погрозами для України та світу.

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Він назвав п’ять основних загроз, які представляє Російська Федерація для світу: 1) ігнорування заклику МАГАТЕ демілітаризувати Запорізьку АЕС, 2) регулярні прояви ядерного шантажу, 3) оголошення мобілізації на території РФ, 4) так звані референдуми на окупованих українських територіях і 5) анексія захоплених територій України.

Через подібні дії президент запропонував виключити Росію з Ради безпеки ООН.

– Не може залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН з правом вето держава, яка просто зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи та ще при цьому погрожує ядерними ударами. Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнено процедурою, її участь має бути призупинена, – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що проти Росії мають бути запроваджені жорсткі глобальні санкції.

– Будь-які анексії в сучасному світі – це злочин проти всіх держав одночасно, які вважають життєво важливою для себе непорушність кордонів, – сказав президент.

При цьому Володимир Зеленський сказав, що злочини Росії не змінять позицію України.

Президент наголосив, що російські “референдуми” ставлять крапку в розмовах з Володимиром Путіним.

– Визнання Росією цих псевдореферендумів як нібито нормальних, реалізація так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Анексія – це такий крок, який ставить його одного проти всього людства, – резюмував український лідер.

Нагадаємо, під вечір 27 вересня російські окупанти почали оголошувати намальовані результати псевдореферендумів на захоплених українських територіях. Всюди, де окупанти проводили “референдуми”, після повного або часткового підрахування “протоколів”, загарбники розповідають байки про понад 90%.