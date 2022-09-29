Сентябрь, 28 в 23:29

Советник Офиса президента Алексей Арестович оценил перспективу российских оккупантов наступления на Киев.

Во время эфира на Фейгин Live он отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киевскую область зашли элитные российские части, десантники, спецназ, лучшие мотострелковые подразделения.

Чуть больше, чем за месяц, ВСУ дали им ответ и полностью освободили регион от оккупантов. Арестович уверен, что даже если бы на Киев шла 100-тысячная армия, россиянам не удалось бы захватить город.

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– Одной из главных проблем оккупантов под Киевом было то, что их войск было много. Местность не позволяет использовать такое количество войск. Но мы не были готовы к обороне. Сейчас мы готовы чуть больше, чем полностью, – подчеркнул советник ОП.

Арестович обратил внимание, что новые мобилизованные из РФ вообще не должны воевать, поэтому ВСУ удастся сдержать их наступление.

— Это все равно что против Мухаммеда Али выставить 10-классника, который пиликает на скрипке. Можете вообразить, что с ним будет? Элитные части легли через месяц. А мобиков мы уделаем быстрее. Не важно даже за какие сроки. Важно, что мы их уделаем, потери будут страшны, – добавил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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