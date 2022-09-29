Вересень, 28 в 23:29

Радник Офісу президента Олексій Арестович оцінив перспективу російських окупантів наступу на Київ.

Під час ефіру на Фейгін Live він зазначив, що у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Київщину зайшли елітні російські частини, десантники, спецназ, найкращі мотострілкові підрозділи.

Трішки більше, ніж за місяць, ЗСУ дали їм відповідь та повністю звільнили регіон від окупантів. Арестович впевнений, що навіть якби на Київ йшла 100-тисячна армія, росіянам не вдалося б захопити місто.

Зараз дивляться

– Однією з найголовніших проблем окупантів під Києвом було те, що їхніх військ було забагато. Місцевість не дозволяє використовувати таку кількість військ. Але ми не були готові до оборони. Зараз ми готові трохи більше, ніж повністю, – наголосив радник ОП.

Арестович звернув увагу на те, що нові мобілізовані з РФ взагалі не мають воювати, тому ЗСУ вдасться стримати їхній наступ.

– Це однаково що проти Мухамеда Алі виставити 10-класника, який пілікає на скрипці. Можете уявити, що з ним буде? Елітні частини лягли за місяць. А мобіків ми переможемо швидше. Не важливо навіть за які терміни. Важливо, що ми їх переможемо, втрати будуть страшні, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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