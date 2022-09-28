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Факты / Україна

Карта боевых действий на 28.09.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 28.09.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Зализное, Николаевка Вторая, Першотравневое, Победа, Новомихайловка и Безымянное.

Карта боевых действий в Украине на 28.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация – без существенных изменений.

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Из танков, минометов и артиллерии разных типов российские войска открывали огонь:

  • на Слобожанском направлении (в районах населенных пунктов Стрелечьей, Сосновки, Красного и Грушевки);
  • на Краматорском направлении (возле Редкодуба, Екатериновки и Старого Каравана);
  • на Бахмутском направлении (близ Спорного, Северского, Серебрянки, Нью-Йорка, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Белогоровки и Раздоловки);
  • на Авдеевском направлении (в районе Авдеевки, Бердичев, Опытного, Водяного, Тоненького, Красногоровки, Карловки, Марьинки и Прасковьевки);
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях (по более 25 населенным пунктам, среди которых Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времьевка, Темировка и Ольговское);
  • на Южнобужском направлении (по более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения).

Полномасштабная война в Украине длится уже 217-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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