Карта бойових дій на 28.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 28 в 7:43

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Першотравневе, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.

Карта бойових дій в Україні на 28.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація – без суттєвих змін.

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Із танків, мінометів та артилерії різних типів російські війська відкривали вогонь:

на Слобожанському напрямку (у районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне та Грушівка);

(у районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне та Грушівка); на Краматорському напрямку (біля Рідкодуба, Катеринівки й Старого Каравана);

(біля Рідкодуба, Катеринівки й Старого Каравана); на Бахмутському напрямку (поблизу Спірного, Сіверська, Серебрянки, Нью-Йорка, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Білогорівки та Роздолівки);

(поблизу Спірного, Сіверська, Серебрянки, Нью-Йорка, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Білогорівки та Роздолівки); на Авдіївському напрямку (у районі Авдіївки, Бердичів, Опитного, Водяного, Тоненького, Красногорівки, Карлівки, Мар’їнки та Парасковіївки);

(у районі Авдіївки, Бердичів, Опитного, Водяного, Тоненького, Красногорівки, Карлівки, Мар’їнки та Парасковіївки); на Новопавлівському та Запорізькому напрямках (по понад 25 населених пунктах, серед них Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське);

(по понад 25 населених пунктах, серед них Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське); на Південнобузькому напрямку (по понад 30 населених пунктів уздовж лінії зіткнення).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.