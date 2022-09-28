Карта бойових дій на 28.09.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Першотравневе, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.
Карта бойових дій в Україні на 28.09.2022
На Волинському та Поліському напрямках ситуація – без суттєвих змін.
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Із танків, мінометів та артилерії різних типів російські війська відкривали вогонь:
- на Слобожанському напрямку (у районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне та Грушівка);
- на Краматорському напрямку (біля Рідкодуба, Катеринівки й Старого Каравана);
- на Бахмутському напрямку (поблизу Спірного, Сіверська, Серебрянки, Нью-Йорка, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Білогорівки та Роздолівки);
- на Авдіївському напрямку (у районі Авдіївки, Бердичів, Опитного, Водяного, Тоненького, Красногорівки, Карлівки, Мар’їнки та Парасковіївки);
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках (по понад 25 населених пунктах, серед них Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське);
- на Південнобузькому напрямку (по понад 30 населених пунктів уздовж лінії зіткнення).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.