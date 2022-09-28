Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Карта бойових дій на 28.09.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 28.09.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Першотравневе, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.

Карта бойових дій в Україні на 28.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація – без суттєвих змін.

Зараз дивляться

Із танків, мінометів та артилерії різних типів російські війська відкривали вогонь:

  • на Слобожанському напрямку (у районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне та Грушівка);
  • на Краматорському напрямку (біля Рідкодуба, Катеринівки й Старого Каравана);
  • на Бахмутському напрямку (поблизу Спірного, Сіверська, Серебрянки, Нью-Йорка, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Білогорівки та Роздолівки);
  • на Авдіївському напрямку (у районі Авдіївки, Бердичів, Опитного, Водяного, Тоненького, Красногорівки, Карлівки, Мар’їнки та Парасковіївки);
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках (по понад 25 населених пунктах, серед них Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське);
  • на Південнобузькому напрямку (по понад 30 населених пунктів уздовж лінії зіткнення).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка