Захваченной на Харьковщине техникой можно обеспечить 5 батальонов — военный эксперт

Сентябрь, 28 в 20:10

Украина сможет эффективно использовать захваченную российскую военную технику во время успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. А это 97 российских танков, 159 боевых бронированных машин и 55 артиллерийских систем.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил военный эксперт Антон Михненко.

– Нам будет достаточно боеприпасов для того, чтобы использовать это вооружение против России. Есть два измерения того, что мы сейчас получаем от РФ. Первое измерение – это получение большого арсенала из 300 единиц. Это значит, что мы можем пополнить свой арсенал техники, конечно, после определенного ремонта. Этих образцов будет достаточно, чтобы оснастить от 3 до 5 батальонно-тактических групп, — говорит он.

Также он отметил, что это дает возможность сделать выводы об оснащении, которое есть в РФ, о современности вооружения, о его комплектующих.

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– Мы можем делать выводы, какой реально противник нам противостоит по тому, какое оснащение он имеет. Кроме того, из анализа этого можно заключить, где противник берет эти комплектующие, в каких странах и что он заменяет за счет этих комплектующих, — добавляет эксперт.

Кроме того, это ценная информация и для наших партнеров, которые поставляют оружие Украине.