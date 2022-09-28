Первые мобилизованные россияне уже на территории Украины, некоторые попали в плен — ГУР

Сентябрь, 28 в 18:20

Украинская разведка подтверждает факт того, что первые мобилизованные россияне уже находятся на территории Украины, в частности в Херсонской и Харьковской областях.

Об этом заявил член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона Единые новости.

— Тех, кому больше всего “повезло”, их без подготовки сразу отправляют на фронт в состав оккупационных войск, в те подразделения, которые понесли больше потерь. Вот этот кадровый голод пополняют мобилизованными новобранцами. Среди них также много обращений к проекту Хочу жить, со стремлениями и уточнениями, как правильно сдаваться в украинский плен.

Он добавил, что Путин продолжает политику уничтожения не только украинского народа, но и своих граждан.

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— Та мобилизация, которая сегодня происходит, это, как назвали в народе, могилизация России.

По словам Юсова, уже есть информация о первых пленных мобилизованных россиянах.

Он отметил, что все россияне, которые попадают в плен в рамках проекта Хочу жить, то есть добровольно сложившие оружие, фиксируются не как сдавшиеся в плен, а как попавшие в плен в ходе боевых действий.

Это связано с уголовной ответственностью в РФ за добровольную сдачу в плен.