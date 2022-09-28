Это все же рекорд: новобранцы из РФ попали в плен спустя шесть дней после мобилизации

Сентябрь, 28 в 17:18

В части мобилизованных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации путь от военкомата до украинского плена занял шесть дней.

Об этом заявил экс-командир взвода батальона Айдар Евгений Дикий в эфире телемарафона FreeДом.

— Весь боевой путь этих “красавчиков” от объявления указа президента до уютного украинского плена занял ровно шесть дней — видимо, это все же рекорд. Быстрее, наверное, в свое время (сделал, – Ред.) бравый солдат Швейк, умудрившийся сдаться в собственный австрийский плен.

Дикий рассказал, что именно в боях за Купянск-Узловой попали в украинский плен два российских новобранца.

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— Весь их путь был: повестка, военкомат, сборный пункт без каких-либо учений, выдача формы, посадка в железнодорожный вагон и Купянск-Узловой.

27 сентября стало известно, что украинские военные освободили поселок Купянск-Узловой, где расположен большой железнодорожный узел.