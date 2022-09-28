Перші мобілізовані росіяни вже на території України, деякі потрапили у полон – ГУР

Вересень, 28 в 18:20

Українська розвідка підтверджує факт того, що перші мобілізовані росіяни вже перебувають на території України, зокрема у Херсонській та Харківській областях.

Про це заявив член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та представник пресслужби ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Тих, кому найбільше “пощастило”, їх без підготовки одразу відправляють на фронт до складу окупаційних військ, до тих підрозділів, які зазнали найбільше втрат. Ось цей кадровий голод поповнюють мобілізованими новобранцями. Серед них також багато звернень до проєкту Хочу жить, з поясненнями і уточненнями, як правильно здаватися в український полон.

Він додав, що Путін продовжує політику знищення не лише українського народу, а й своїх же громадян.

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— Та мобілізація, яка сьогодні відбувається – це, як назвали в народі, могилізація Росії.

За словами Юсова, вже є інформація про перших полонених мобілізованих росіян.

Він також зазначив, що всі росіяни, які потрапляють у полон в межах проєкту Хочу жить, тобто ті, які добровільно склали зброю, фіксуються не як ті, що здалися у полон, а як ті, що потрапили у полон в ході бойових дій.

Це пов’язано з кримінальною відповідальністю у РФ за добровільну здачу у полон.