У Путина нет шансов захватить Одессу — Братчук

Сентябрь, 28 в 16:12

Cпикер главы ОВА Сергей Братчук отреагировал на публикации западных СМИ о намерениях президента РФ Владимира Путина после мобилизации захватить Одессу и Харьков.

Он заявил, что у России нет никаких шансов это сделать, а Одесса безусловно, является стратегически важным городом, “морскими воротами государства”.

Братчук подчеркнул, что система обороны Одессы усовершенствуется с каждым днем.

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– Она выстраивалась с 24 февраля так, чтобы ни один враг не смог сюда ни по суше, ни по морю проникнуть. Сегодня, когда мы говорим о морской десантной операции, риск этот остается, ведь есть черноморский флот РФ. Но пока нет приготовлений к этой очень дорогостоящей операции. Кроме того, она должна быть обеспечена из суши или из воздуха, — говорит спикер.

Кроме того, он добавил, что на суше продвижения врага нет.