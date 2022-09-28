Путін не має жодних шансів захопити Одесу – Братчук

Вересень, 28 в 16:12

Речник голови ОВА Сергій Братчук відреагував на повідомленні західних ЗМІ щодо намірів президента РФ Володимира Путіна після мобілізації захопити Одесу та Харків.

Він заявив, що Росія не має жодних шансів захопити місто, яке є “морськими воротами держави”.

Братчук наголосив, що система оборони Одеси вдосконалюється з кожним днем.

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– Вона вибудовувалася із 24 лютого так, щоб жоден ворог не зміг сюди ні суходолом, ні морем проникнути. Сьогодні, коли ми говоримо про морську десантну операцію, ризик цей залишається, адже є чорноморський флот РФ. Але наразі немає приготувань до цієї дуже коштовної операції. Крім того, вона має бути забезпечена з суходолу або з повітря, – каже речник.

Крім того, він додав, що на суходолі просування ворога немає.