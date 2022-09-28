Захопленою на Харківщині технікою можна забезпечити 5 батальйонів – військовий експерт

Вересень, 28 в 20:10

Україна зможе ефективно використовувати військову техніку, яку Росія “подарувала” нам під час успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині – 97 російських танків, 159 бойових броньованих машин та 55 артилерійських систем.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив військовий експерт Антон Міхненко.

– Нам буде достатньо боєприпасів, щоб використати це озброєння проти Росії. Є два виміри того, що ми зараз отримуємо від РФ. Перший вимір – це отримання великого арсеналу з 300 одиниць. Це означає, що ми можемо поповнити свій арсенал техніки, звичайно, після певного ремонту. Цих зразків буде достатньо, що оснастити від 3 до 5 батальйонно-тактичних груп, – каже він.

Також він зауважив, що це дає можливість зробити висновки щодо оснащення, яке є у РФ, про сучасність озброєння, про його комплектування.

Зараз дивляться

– З аналізу цього оснащення можна зробити висновок, де противник бере це комплектування, в яких країнах і що заміняє за рахунок цього комплектування, – додає експерт.

Крім того, це є цінною інформацією і для наших партнерів, які постачають зброю Україні.