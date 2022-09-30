Сентябрь, 30 в 20:07

В пятницу, 30 сентября, российский диктатор Владимир Путин сделал публичное заявление об аннексии новых украинских территорий – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Сразу после завершения выступления Путина в росСМИ стала появляться информация о том, что подконтрольные Кремлю марионетки подписали нелегитимные бумаги о якобы “присоединении” областей Украины к РФ.

Как отреагировали на эту информацию в Украине и мире – читайте в материале Фактов ICTV.

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Мир

Евросоюз опубликовал заявление, в котором пообещал никогда не признавать аннексию Россией украинских территорий.

Так, 27 государств-членов Европейского Союза заявляют, что они “решительно отвергают и безоговорочно осуждают аннексию” территории Украины.

В совместном заявлении лидеры ЕС заявили, что Москва подрывает основанный на правилах международный порядок и нарушает фундаментальное право Украины на независимость.

Они добавили, что никогда не признают незаконные референдумы, организованные Россией “в качестве предлога для этого дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины”.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь написала в соцсетях, что аннексия, провозглашенная Путиным, ничего не изменит.

– Все территории, незаконно оккупированные российскими захватчиками, являются украинской землей и всегда будут частью этого суверенного государства, – сообщила фон дер Ляйен.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил у себя в соцсетях, что ЕС осуждает проведение “референдумов” и фальсификацию их результатов.

– Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне системных нарушений прав человека. Мы приветствуем мужество украинцев, продолжающих противостоять российскому вторжению, – написал он.

Президент Европейского парламента Роберта Мецола отметила, что Запад не признает российские фиктивные референдумы так же, как и аннексию этих областей Кремлем.

– Мы на стороне Украины! – подчеркнула она.

Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Путин может выступать со сколькими угодно речами, “его хищение украинской территории мы все равно не признаем”.

– Российский тонущий корабль хочет затащить на дно и невинных людей. Мы выступаем за создание международного трибунала и наказание преступных представителей России, – написал он в Twitter.

Глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб также отметила, что Луганск, Донецк, Херсон, Запорожье и Крым – это Украина.

– Аннексия этих территорий под нелегитимным поводом фиктивных референдумов является незаконной по международному праву. Мы никогда этого не признаем, – сказала она.

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что незаконно аннексируя украинские территории, Россия подрывает основанный на правилах международный порядок, нарушает международное право и ставит под угрозу глобальную безопасность.

– Эти решения недействительны и никогда не будут признаны. ЕС стоит вместе с Украиной! – написал он в соцсетях.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон тем временем обратился к президенту РФ Владимиру Путину и назвал его речь мошенничеством и позором.

– Мир никогда не должен воспринимать ваши фиктивные референдумы или вашу жестокую и незаконную попытку колонизировать Украину. Мы стоим с народом Украины и будем поддерживать его, не дрогнув, пока его страна не станет целой и свободной, – написал Джонсон.

Президент США Джо Байден опубликовал заявление, в котором сообщил, что США поддержат попытки Киева вернуть территории, которые Россия попыталась объявить “своими”.

– Мы продолжим снабжать Украину оружием, которое ей нужно для самообороны, несмотря на дерзкие попытки России перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписания Конгрессом закона, который предоставит дополнительные 12 миллиардов долларов для поддержки Украины, – сказано в сообщении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также утверждает, что “у Украины есть все права” для того, чтобы попытаться вернуть себе свои территории.

США, Британия и Канада на фоне новостей о незаконной аннексии расширили санкции против России – под ограничения попали десятки физических и юридических лиц, в том числе из Китая, Беларуси и Армении. Они коснулись тех, кто поддерживает РФ.

Миссия США при ОБСЕ отметила, что несостоятельная и ретроградная цель Кремля по захвату территорий в Украине в последние дни была продемонстрирована через “референдумы”, которые наспех провели под дулами автоматов на контролируемых Россией территориях.

Посольство США в Киеве назвало “референдумы” в Украине “актом отчаяния со стороны Путина”, который никоим образом не является легитимным волеизъявлением народа Украины.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что его страна осуждает попытки России аннексировать территорию Украины и никогда их не признает.

– Мы будем продолжать поддерживать защитников Украины, пока агрессор не будет изгнан. Сегодняшние отчаянные действия Кремля – это поражение наивно веривших в компромисс с Россией, – сказал Дуда.

В то же время лидер партии Братья Италии Джорджия Мелони, которая, как ожидается, станет следующим премьером Италии, заявила, что аннексия Россией украинских территорий не имеет ни юридического, ни политического значения, а сам Путин – угрожает Европе.

Тем временем генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении отметил, что Альянс никогда не признает оккупированные Россией территории.

Он уточнил, что НАТО не участвует в войне, но оказывает поддержку Украине для ее самообороны. По его словам, Путин уже потерпел поражение в своих стратегических целях.

Украина

Президент Владимир Зеленский после заявлений российского диктатора сообщил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока президентом РФ является Путин.

Он также объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали, помимо президента, глава правительства и глава Верховной Рады.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя информацию о выступлении Владимира Путина, заявил, что Украина не обращает внимание на тех, кому пора пить таблетки.

– Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории. Но не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Армия работает, Украина – едина. Только вперед, – отметил он у себя в соцсетях.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал две фотографии, в которых призвал всех запомнить, что на первой – руководители Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей, а на второй – “рядовые предатели и чмони”.