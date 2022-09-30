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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Обстрелы Днепра и Николаева и попытка РФ аннексировать территории Украины: что происходит на 219-й день войны (онлайн)

Обстрелы Днепра и Николаева и попытка РФ аннексировать территории Украины: что происходит на 219-й день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский 30 сентября созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что во время заседания будет принято “фундаментальное” решение для Украины.

В этот же день в Москве планируется выступление и подписание так называемого договора о присоединении к России оккупированных территорий Украины.

Россия дважды за день обстреляла Днепр и Запорожье. В ночь на четверг от взрывов в Днепре были разрушены или повреждены 60 домов. Погибли 4 гражданских, среди них двое детей.

Оккупанты также обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли 3 человека, 11 ранены. Удар пришелся на остановку общественного транспорта.

В рамках обмена пленными в Украину вернулись шестеро пленников Кремля. Из них четверо — военные из Мариуполя.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Турецкий лидер призвал главу Кремля дать переговорам с Украиной “еще один шанс”.

Финляндия приняла окончательное решение о пограничном режиме для россиян, и в ночь на пятницу сухопутная граница между странами закроется.

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00:13 - 30 сентября

Мобилизированные российские оккупанты могут пробовать наступать со стороны Беларуси на Киев и Чернигов. Президент РФ Владимир Путин хочет повторить наступление на украинскую столицу.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

Он прокомментировал информацию о том, что Беларусь готовится к приему российских вооружений, военной техники и личного состава.

– Она вероятна, при чем вероятна с таким хорошим коэффициентом той же вероятности. То есть, возможно, что под Гомелем они снова соберутся, попытаются там что-то изобразить на Чернигов и Киев.

Ходят слухи, что Путин до сжатия ягодиц хочет повторить наступление на Киев, понимая, что войска уже не профессиональны, надеясь задавить количеством. Мы понимаем, если мы за месяц перемололи суперпрофессиональные части, что будет с мобилизованными, — говорит советник ОП.

По его словам, украинская армия готова к возможному наступлению оккупантов с белорусского направления. Так, мысли о наступлении со стороны Волынской или Житомирской областей им не удастся воплотить в жизнь, ведь там врага ждут HIMARS, 155-мм артиллерия и очень злые украинские войска.

— Напоминаю, что сейчас там на границе идут боевые учения Национальной гвардии, пограничников, ВСУ, отрабатывающих все сценарии. Мы готовы, не делайте глупостей, – добавил Арестович.

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