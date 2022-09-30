Обстрелы Днепра и Николаева и попытка РФ аннексировать территории Украины: что происходит на 219-й день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский 30 сентября созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что во время заседания будет принято “фундаментальное” решение для Украины.

В этот же день в Москве планируется выступление и подписание так называемого договора о присоединении к России оккупированных территорий Украины.

Россия дважды за день обстреляла Днепр и Запорожье. В ночь на четверг от взрывов в Днепре были разрушены или повреждены 60 домов. Погибли 4 гражданских, среди них двое детей.

Оккупанты также обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли 3 человека, 11 ранены. Удар пришелся на остановку общественного транспорта.

В рамках обмена пленными в Украину вернулись шестеро пленников Кремля. Из них четверо — военные из Мариуполя.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Турецкий лидер призвал главу Кремля дать переговорам с Украиной “еще один шанс”.

Финляндия приняла окончательное решение о пограничном режиме для россиян, и в ночь на пятницу сухопутная граница между странами закроется.