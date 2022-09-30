Вересень, 30 в 20:07

У п’ятницю, 30 вересня, російський диктатор Володимир Путін зробив публічну заяву про анексію нових українських територій – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Одразу після завершення виступу Путіна в росЗМІ почала з’являтися інформація про те, що підконтрольні Кремлю маріонетки підписали нелегітимні папери про нібито “приєднання” областей України до РФ.

Як відреагували на цю інформацію в Україні та світі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Світ

Так, 27 держав-членів Європейського Союзу заявляють, що вони “рішуче відкидають та беззастережно засуджують анексію” території України.

У спільній заяві лідери ЄС заявили, що Москва підриває заснований на правилах міжнародний порядок та порушує фундаментальне право України на незалежність.

Вони додали, що ніколи не визнають незаконні референдуми, організовані Росією “як привід для цього подальшого порушення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України”.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у свою чергу написала в соцмережах, що анексія, проголошена Путіним, нічого не змінить.

– Усі території, незаконно окуповані російськими загарбниками, є українською землею і завжди будуть частиною цієї суверенної держави, – повідомила фон дер Ляєн.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив у себе в соцмережах, що ЄС засуджує проведення незаконних референдумів та фальсифікацію їх результатів.

– Це чергове порушення суверенітету та територіальної цілісності України на тлі системних порушень прав людини. Ми вітаємо мужність українців, які продовжують протистояти російському вторгненню, – написав він.

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола наголосила, що Захід не визнає російські фіктивні референдуми так само, як і незаконну анексію цих областей Кремлем.

– Ми на боці України! – наголосила вона.

Глава МЗС Чехії Ян Липавський повідомив, що Путін може виступати з промовами скільки завгодно, “його розкрадання української території ми все одно не визнаємо”.

– Російський корабель, що тоне, хоче затягнути на дно і невинних людей. Ми виступаємо за створення міжнародного трибуналу та покарання злочинних представників Росії, – написав він у Twitter.

Глава МЗС Бельгії Хаджа Лабіб також зазначила, що Луганськ, Донецьк, Херсон, Запоріжжя та Крим – це Україна.

– Анексія цих територій під нелегітимним приводом фіктивних референдумів є незаконною зідно з міжнародним правом. Ми ніколи цього не визнаємо, – сказала вона.

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що незаконно анексуючи українські території Рос,ія підриває заснований на правилах міжнародний порядок, порушує міжнародне право та ставить під загрозу глобальну безпеку.

– Ці рішення є недійсними і ніколи не будуть визнані. ЄС стоїть разом із Україною! – написав він у соцмережах.

Експрем’єр Британії Борис Джонсон звернувся до президента РФ Володимира Путіна і назвав його промову шахрайством та ганьбою.

– Світ ніколи не повинен сприймати ваші фіктивні референдуми чи вашу жорстоку та незаконну спробу колонізувати Україну. Ми стоїмо з народом України і підтримуватимемо його, не здригнувшись, поки його країна не стане цілою та вільною, – написав Джонсон.

Президент США Джо Байден опублікував заяву, в якій повідомив, що США підтримають спроби Києва повернути території, які Росія спробувала оголосити “своїми”.

– Ми продовжимо постачати Україні зброю, яка їй потрібна для самооборони, незважаючи на зухвалі спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда. І я з нетерпінням чекаю на підписання Конгресом закону, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів для підтримки України, – сказано в повідомленні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також стверджує, що “Україна має всі права” для того, щоб спробувати повернути свою територію.

США, Британія та Канада на тлі новин про анексію розширили санкції проти Росії – під обмеження потрапили десятки фізичних та юридичних осіб, зокрема з Китаю, Білорусі та Вірменії. Вони торкнулися тих, хто підтримує Росію.

Місія США при ОБСЄ зазначила, що неспроможна та ретроградна мета Кремля щодо захоплення територій в Україні останніми днями була продемонстрована через фіктивні референдуми, які поспіхом провели під дулами автоматів на контрольованих Росією територіях.

Посольство США у Києві назвало “референдуми” в Україні “актом розпачу з боку Путіна”, який аж ніяк не є легітимним волевиявленням народу України.

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що його країна засуджує спроби Росії анексувати територію України та ніколи їх не визнає.

– Ми продовжуватимемо підтримувати захисників України, доки агресор не буде вигнаний. Сьогоднішні відчайдушні дії Кремля – це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією, – сказав Дуда.

Водночас лідерка партії Брати Італії Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане наступним прем’єром Італії, заявила, що анексія Росією українських територій не має ні юридичного, ні політичного значення, а сам Путін – загрожує Європі.

Тим часом генсекретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму виступі зазначив, що Альянс ніколи не визнає окуповані Росією території.

Він уточнив, що НАТО не бере участі у війні, але підтримує Україну для її самооборони. За його словами, Путін вже зазнав поразки у своїх стратегічних цілях.

Україна

Президент Володимир Зеленський після заяв російського диктатора повідомив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, доки президентом РФ є Путін.

Він також оголосив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку. Документ підписали, окрім президента, глава уряду та голова Верховної Ради.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи інформацію про виступ Володимира Путіна, заявив, що Україна не звертає увагу на тих, кому час пити таблетки.

– Ми працюємо далі та звільняємо українські території. Але не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки. Армія працює, Україна – єдина. Тільки вперед, – зазначив він у себе у соцмережах.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко опублікував дві фотографії, в яких закликав усіх запам’ятати, що на першій – керівники Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей, а на другій – “пересічні зрадники та чмоні”.