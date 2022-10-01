Медведчук причетний до вторгнення РФ в Україну – ГУР

Жовтень, 01 в 13:40

У ГУР Міноборони України повідомили, що підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук причетний до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

В ефірі Єдиних новин глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Медведчук причетний до фінансування потенційних гауляйтерів та зрадників, проте ці кошти були розкрадені.

– Медведчук мав певний вплив під час підготовки до активної фази, що розпочалася 24 лютого, у тому числі через нього проходили кошти, які мали оплачувати людей, які були б гауляйтерами, через які були спроби фінансування певного, як вірила Росія, руху опору всередині України. Як показала практика, ці кошти просто розкрадені, – пояснив Буданов.

Нагадаємо, що Віктор Медведчук перед початком повномасштабної війни перебував під домашнім арештом, але потім втік. 12 квітня Медведчука затримали при спробі виїхати з України.

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А 16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив його під арешт без права застави.

Його підозрюють у держзраді за двома кримінальними провадженнями.

Нещодавно з’явилася інформація, що Медведчука, який був обміняний на українських захисників Азовсталі, планують позбавити громадянства України.