Есть ли угроза повторного наступления на Киев — пояснение ВСУ

Октябрь, 02 в 23:24

Президент России Владимир Путин никогда не откажется от намерений оккупировать всю Украину, включая столицу. Однако сейчас нет угрозы наступления войск РФ на Киев.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

— Эти шансы (наступления на Киев, — Ред.) есть, конечно. Потому что он (Путин, — Ред.) никогда не откажется от своих намерений захватить Украину и непосредственно столицу нашего государства. Она действительно находится в приоритетах его преступных планов, — сказал он.

При этом он считает, что накопления врагом сил для вторжения не наблюдается.

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— Что будет в дальнейшем –- это все зависит от его (Путина, — Ред.) решений, а также от наличия сил и средств, — сказал Наев.

Генерал-лейтенант рассказал, что сейчас ведется работа, чтобы сделать невозможным повторное наступление российских захватчиков на Киев. По его словам, военные учитывают предыдущий опыт ведения боевых действий в Киевском направлении и делают все необходимое для укрепления обороны.