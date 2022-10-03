Чи є загроза повторного наступу на Київ – пояснення ЗСУ

Жовтень, 02 в 23:24

Президент Росії Володимир Путін ніколи не відмовиться від намірів окупувати всю Україну, включаючи столицю. Проте зараз немає загрози наступу військ РФ на Київ.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

– Ці шанси (наступу на Київ, – Ред.) є, звичайно. Тому що він (Путін, – Ред.) ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити Україну та безпосередньо столицю нашої держави. Вона справді перебуває в пріоритетах його злочинних планів, – сказав він.

При цьому він вважає, що накопичення ворогом сил для вторгнення не спостерігається.

Зараз дивляться

– Що буде надалі – це все залежить від його (Путіна, – Ред.) рішень, а також від наявності сил і коштів, – сказав Наєв.

Генерал-лейтенант розповів, що зараз ведеться робота, щоб унеможливити повторний наступ російських загарбників на Київ. За його словами, військові враховують попередній досвід ведення бойових дій на Київському напрямку та роблять усе необхідне для зміцнення оборони.