РФ изменила тактику использования дронов-камикадзе в Украине — причина

Октябрь, 02 в 20:10

РФ начала активнее использовать в Украине дроны-камикадзе ZALA Ланцет-1 и Ланцет-3, что может быть связано с поставкой Украине Switchblade 600.

Об этом сообщает волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm.

— С их помощью ССО РФ пытаются наносить удары по местам, где по их мнению находятся скопления боеприпасов, например, по зеленым ящикам от снарядов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что не ясно количество “Ланцетов” на вооружении РФ.

Сейчас смотрят

— В то же время использование иранских дронов-камикадзе, которые называют “летучими мопедами”, носит более массовый характер, россияне их используют по объектам инфраструктуры, — информируют в InformNapalm.

К слову, ранее в ВСУ объяснили, могут ли иранские дроны-камикадзе ударить по Западу Украины.

Источник: InformNapalm