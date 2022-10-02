РФ змінила тактику використання дронів-камікадзе в Україні – причина

Жовтень, 02 в 20:10

РФ почала активніше використовувати в Україні дрони-камікадзе ZALA Ланцет-1 та Ланцет-3, що може бути пов’язане з постачанням Україні Switchblade 600.

Про це повідомляє волонтерська розслідувальна спільнота InformNapalm.

– За їх допомогою ССО РФ намагаються завдавати ударів по місцях, де на їхню думку знаходяться скупчення боєприпасів, наприклад, по зелених ящиках від снарядів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що не зрозуміла точна кількість Ланцетів на озброєнні РФ.

Зараз дивляться

– У той же час використання іранських дронів-камікадзе, які називають “летучими мопедами”, має масовіший характер, росіяни їх використовують по об’єктах інфраструктури, – інформують в InformNapalm.

До речі, раніше у ЗСУ пояснили, чи можуть іранські дрони-камікадзе вдарити по Заходу України.

Джерело: InformNapalm