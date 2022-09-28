Могут ли иранские дроны-камикадзе ударить по Западу Украины — объяснение ВСУ

Сентябрь, 28 в 14:26

Беспилотники-камикадзе Shahed-136 иранского производства могут ударить по городам на Западе Украины из территории Беларуси, однако это не самое страшное оружие, которое враг использовал против мирных жителей, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Иранские дроны-камикадзе могут пролететь сотни километров. Есть большая вероятность того, что Запад Украины тоже может оказаться под ударом. Но большого ажиотажа из этого делать не стоит, потому что враг применял и более страшное оружие – авиационные бомбы и ракеты, которые запускают каждый день, так же и высокоточное оружие, – обратил внимание Игнат.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники изучают различные методы противодействия иранским беспилотникам, которые в последнее время атакуют Одесскую область и Юг Украины.

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В частности, впервые бойцы Вооруженных сил Украины сбили дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства недалеко от Купянска.

Источник: Говорить Великий Львів