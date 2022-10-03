Украина готова участвовать в ротации экспертов на ЗАЭС – Кулеба

Октябрь, 02 в 21:17

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба созвонился с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и обсудил с ним похищение генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Кулебы в Twitter.

– Провел разговор с Рафаэлем Гросси и проинформировал, что Украина готова содействовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, – говорится в сообщении.

Министр также подчеркнул, что Россия должна вывести войска и военную технику со станции.

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Гросси, в свою очередь, заверил, что МАГАТЭ прилагает все усилия для освобождения похищенного Россией директора ЗАЭС.

Напомним, Рафаэль Гросси заявлял, что хочет посетить Украину и Россию на следующей неделе для консультаций по поводу создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.

Ранее сообщалось, что российский патруль задержал гендиректора ЗАЭС по дороге в Энергодар.