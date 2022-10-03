Україна готова брати участь у ротації експертів на ЗАЕС – Кулеба

Жовтень, 02 в 21:17

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зателефонував директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі та обговорив з ним викрадення генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Кулеби у Twitter.

– Провів розмову з Рафаелем Гроссі та поінформував, що Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, – йдеться у повідомленні.

Міністр також наголосив, що Росія має вивести війська та військову техніку зі станції.

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Гроссі, у свою чергу, запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого Росією директора ЗАЕС.

Нагадаємо, Рафаель Гроссі заявляв, що хоче відвідати Україну та Росію наступного тижня для консультацій щодо створення навколо Запорізької АЕС охоронної зони ядерної та фізичної безпеки.

Раніше повідомлялося, що російський патруль затримав гендиректора ЗАЕС дорогою до Енергодару.