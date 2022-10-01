Прокуратура начала производство после похищения оккупантами гендиректора ЗАЭС
Украинские правоохранители начали производство по факту похищения российскими оккупантами гендиректора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины.
Прокуратура Запорожской области начала расследование в уголовном производстве по факту ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
По данным следствия, 30 сентября 2022 года около 16:00 военнослужащие Российской Федерации совершили похищение генерального директора Запорожской АЭС.
— Они остановили его автомобиль по дороге от станции до оккупированного Энергодара и, применив силу, увезли его в неизвестном направлении. В настоящее время информация о его местонахождении отсутствует, — говорится в сообщении.
Ранее о похищении российскими оккупантами гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова сообщил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.
Котин призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя ВАО АЭС Тома Митчелла привлечь все возможные меры, чтобы срочно освободить Игоря Мурашова из плена российских оккупантов.
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Фото: Енергоатом