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Факты / Україна

Прокуратура начала производство после похищения оккупантами гендиректора ЗАЭС

Илья Нежигай, редактор ленты
Гендиректор Запорізької АЕС (ЗАЕС) Ігор Мурашов

Украинские правоохранители начали производство по факту похищения российскими оккупантами гендиректора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины.

Прокуратура Запорожской области начала расследование в уголовном производстве по факту ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

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По данным следствия, 30 сентября 2022 года около 16:00 военнослужащие Российской Федерации совершили похищение генерального директора Запорожской АЭС.

— Они остановили его автомобиль по дороге от станции до оккупированного Энергодара и, применив силу, увезли его в неизвестном направлении. В настоящее время информация о его местонахождении отсутствует, — говорится в сообщении.

Ранее о похищении российскими оккупантами гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова сообщил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Котин призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя ВАО АЭС Тома Митчелла привлечь все возможные меры, чтобы срочно освободить Игоря Мурашова из плена российских оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 220-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Енергоатом

Источник: Офис генпрокурора
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