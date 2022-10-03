Продвижение продолжается: ВСУ освободили поселок Боровая в Харьковской области
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов поселок Боровая в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Боровского поселкового совета.
В настоящее время продолжается зачистка освобожденных от оккупантов территорий.
– Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной общины под контролем ВСУ! Слава Украине! Героям слава! Продолжается зачистка территорий, — отметили в поселковом совете, добавив, что подробности будут обнародованы позже.
Боровая — поселок городского типа в Изюмском районе Харьковской области, расположенный вблизи реки Оскол. Через населенный пункт проходят автомобильные дороги Р79, Р78 и железная дорога.
Также есть информация об освобождении села Шейковка, которое находится в Боровской общине.
Оба населенных пункта расположены вблизи административной границы с Луганской областью.
Следует отметить, что ни в Генеральном штабе ВСУ, ни в Министерстве обороны Украины пока официально не подтверждали деоккупацию этих двух населенных пунктов в Харьковской области.
По состоянию на конец сентября в Офисе президента сообщали об освобождении 454 населенных пунктов на территории Харьковской области.
27 сентября появилась информация, что Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль территорию Боровской общины и села Пески-Радьковские (Харьковская область).
ВСУ также освободили поселок Купянск-Узловой. Тогда глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что чуть менее 6% области остаются временно оккупированными.
Источник: Боровской поселковый совет