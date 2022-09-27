РФ осталась без важной развязки: ВСУ отбили Купянск-Узловой в Харьковской области
27 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили поселок Купянск-Узловой Харьковской области.
Информацию об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини подтвердил руководитель облгосадминистрации Олег Синегубов.
По его словам, после освобождения Купянска-Узлового чуть менее 6% Харьковской области остается временно оккупированными.
Купянск-Узловой был принципиальным и достаточно важным направлением для оккупантов, потому что это одна из самых больших логистических железнодорожных развязок на территории области.
Поселок российские захватчики оккупировали в первые часы полномасштабного вторжения и очень мощно обороняли.
– Благодаря успешной военной операции наши ВСУ эту развязку оккупантов отбили и фактически полностью контролируют, – отметил Олег Синегубов.
Руководитель ОВА добавляет: каждый метр украинской земли освобождается тяжело, потому что враг не отступает, постоянно пытается перегруппироваться и стягивает резервы.
– Поэтому каждый успех – это подвиг наших военных, – констатирует глава области.
Кроме Купянского-Узлового, для армии РФ принципиальной была и так называемая изюмская высота – путь, которым они направляли военную технику на территорию Донецкой и Луганской областей, чтобы усиливать там свое военное присутствие.
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