Сентябрь, 27 в 12:17

27 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили поселок Купянск-Узловой Харьковской области.

Информацию об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини подтвердил руководитель облгосадминистрации Олег Синегубов.

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По его словам, после освобождения Купянска-Узлового чуть менее 6% Харьковской области остается временно оккупированными.

Купянск-Узловой был принципиальным и достаточно важным направлением для оккупантов, потому что это одна из самых больших логистических железнодорожных развязок на территории области.

Поселок российские захватчики оккупировали в первые часы полномасштабного вторжения и очень мощно обороняли.

– Благодаря успешной военной операции наши ВСУ эту развязку оккупантов отбили и фактически полностью контролируют, – отметил Олег Синегубов.

Руководитель ОВА добавляет: каждый метр украинской земли освобождается тяжело, потому что враг не отступает, постоянно пытается перегруппироваться и стягивает резервы.

– Поэтому каждый успех – это подвиг наших военных, – констатирует глава области.

Кроме Купянского-Узлового, для армии РФ принципиальной была и так называемая изюмская высота – путь, которым они направляли военную технику на территорию Донецкой и Луганской областей, чтобы усиливать там свое военное присутствие.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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