Просування триває: ЗСУ звільнили селище Борова на Харківщині
Збройні сили України звільнили від російських окупантів селище Борова в Харківській області.
Про це поінформували в пресслужбі Борівської селищної ради.
Наразі триває зачистка звільнених від окупантів територій.
– Борова і більша частина Борівської селищної територіальної громади під контролем ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Триває зачистка територій, – зазначили в селищній раді, додавши, що подробиці будуть оприлюднені згодом.
Борова — селище міського типу в Ізюмському районі Харківської області, розташоване поблизу річки Оскіл. Через населений пункт проходять автомобільні дороги Р79, Р78 та залізниця.
Також є інформація про звільнення села Шийківка, яке розташоване в Борівській громаді.
Обидва населені пункти – поблизу адміністративного кордону з Луганською областю.
Варто зазначити, що ані в Генеральному штабі ЗСУ, ані в Міністерстві оборони України поки що офіційно не підтверджували деокупацію цих двох населених пунктів на Харківщині.
Станом на кінець вересня в Офісі президента повідомляли про звільнення 454 населених пунктів на території Харківщини.
27 вересня з’явилася інформація, що Збройні сили України повернули під свій контроль територію Борівської громади та села Піски-Радьківські (Харківщина).
ЗСУ також звільнили селище Куп’янськ-Вузловий. Тоді голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що трохи менше 6% області залишаються тимчасово окупованими.
Джерело: Борівська селищна рада