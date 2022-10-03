Жовтень, 03 в 16:37

Збройні сили України звільнили від російських окупантів селище Борова в Харківській області.

Про це поінформували в пресслужбі Борівської селищної ради.

Наразі триває зачистка звільнених від окупантів територій.

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– Борова і більша частина Борівської селищної територіальної громади під контролем ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Триває зачистка територій, – зазначили в селищній раді, додавши, що подробиці будуть оприлюднені згодом.

Борова — селище міського типу в Ізюмському районі Харківської області, розташоване поблизу річки Оскіл. Через населений пункт проходять автомобільні дороги Р79, Р78 та залізниця.

Також є інформація про звільнення села Шийківка, яке розташоване в Борівській громаді.

Обидва населені пункти – поблизу адміністративного кордону з Луганською областю.

Варто зазначити, що ані в Генеральному штабі ЗСУ, ані в Міністерстві оборони України поки що офіційно не підтверджували деокупацію цих двох населених пунктів на Харківщині.

Станом на кінець вересня в Офісі президента повідомляли про звільнення 454 населених пунктів на території Харківщини.

27 вересня з’явилася інформація, що Збройні сили України повернули під свій контроль територію Борівської громади та села Піски-Радьківські (Харківщина).

ЗСУ також звільнили селище Куп’янськ-Вузловий. Тоді голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що трохи менше 6% області залишаються тимчасово окупованими.

Джерело: Борівська селищна рада