ВСУ освободили Боровскую общину и село Пески-Радьковские, продолжаются зачистки
Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль территорию Боровской общины и села Пески-Радьковские Харьковской области.
Военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что Боровская община вернулась под контроль ВСУ. Оккупанты и коллаборанты сбежали.
Сейчас в освобожденных населенных пунктах продолжаются зачистки.
Он также опубликовал видео из деоккупированной общины. На кадрах видно разрушенное учебное заведение: выбитые стекла и двери, частично разрушенные стены.
В поселковом совете сообщают, что большинство жителей общины ранее выехали. Пока бои в окрестностях все еще продолжаются, звуки взрывов постоянно слышны с севера, востока и юга.
В общине нет электроэнергии и мобильной связи.
Село Пески-Радьковские (второй по размеру населенный пункт общины), уже находится под контролем ВСУ, отметили в поселковом совете.
– Но украинские военные пока еще обнаруживают там группы российских военных, проводят зачистки, разминирование, – говорится в сообщении.
Сейчас в освобождении села подвозят гуманитарную помощь, в том числе продукты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.
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Источники: Боровский поселковый совет, Андрей Цаплиенко