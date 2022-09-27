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ВСУ освободили Боровскую общину и село Пески-Радьковские, продолжаются зачистки

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ освободили Боровскую общину и село Пески-Радьковские, продолжаются зачистки

Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль территорию Боровской общины и села Пески-Радьковские Харьковской области.

Военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что Боровская община вернулась под контроль ВСУ. Оккупанты и коллаборанты сбежали.

Сейчас в освобожденных населенных пунктах продолжаются зачистки.

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Он также опубликовал видео из деоккупированной общины. На кадрах видно разрушенное учебное заведение: выбитые стекла и двери, частично разрушенные стены.

В поселковом совете сообщают, что большинство жителей общины ранее выехали. Пока бои в окрестностях все еще продолжаются, звуки взрывов постоянно слышны с севера, востока и юга.

В общине нет электроэнергии и мобильной связи.

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Село Пески-Радьковские (второй по размеру населенный пункт общины), уже находится под контролем ВСУ, отметили в поселковом совете.

– Но украинские военные пока еще обнаруживают там группы российских военных, проводят зачистки, разминирование, – говорится в сообщении.

Google Maps

Сейчас в освобождении села подвозят гуманитарную помощь, в том числе продукты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источники: Боровский поселковый совет, Андрей Цаплиенко

Фото: Боровский поселковый совет

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