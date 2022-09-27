Сентябрь, 27 в 15:58

На территории Харьковской области Вооруженные силы Украины уже освободили от российских оккупантов 454 населенных пункта.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

– Благодаря наступательным действиям наших военных в области деоккупировано 454 населенных пункта, — подчеркнул он.

Тимошенко уточнил, что на деоккупированных территориях региона:

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уже возобновили работу 14 отделений Национальной полиции;

в 90 учебных заведениях началось онлайн-обучение;

заработали 78 фельдшерских пунктов;

начали работу 23 органа местного самоуправления;

также уже работают 10 отделений Укрпочты.

В области возобновлена работа шести вышек мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объектов электроснабжения.

Тимошенко уточнил, что в Балаклее возобновлено энергоснабжение для 77% жителей города. А там, где пока нет поставок электричества, создают резервный запас оборудования и топлива. Кроме того, закупаются средства индивидуального обогрева для жителей общин.

В освобожденных населенных пунктах готовятся к открытию банковских отделений, например в поселке Золочев.

– Достигнуты договоренности по обслуживанию банковских карт с помощью выездных терминалов, что позволит провести платежи и получить наличные. Отдельно ведется работа с аптеками и супермаркетами по выдаче наличных жителям на кассах, — рассказал Тимошенко.

В настоящее время в области продолжаются аварийно-восстановительные работы, налажена доставка гуманитарной помощи в населенные пункты (доставлено уже более 400 тонн).

Кроме того, в некоторые населенные пункты уже запустили пригородные пассажирские поезда (сообщением Харьков-Балаклия-Харьков, Харьков-Дергачи-Харьков и Харьков-Чугуев-Харьков).

По состоянию на 16 сентября в Офисе президента информировали об освобождении 421 населенного пункта в Харьковской области.

27 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль территорию Боровской общины и села Пески-Радьковские Харьковской области.

Кроме того, ВСУ освободили поселок Купянск-Узловой. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, чуть менее 6% области остаются временно оккупированными.