Октябрь, 04 в 19:37

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

— По причинам, связанным со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю пост главы НБУ. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку, — приводятся в нем слова Шевченко.

До принятия соответствующего решения об отставке главы НБУ в Верховной Раде и последующего назначения на должность председателя Национального банка, правление Нацбанка продолжит выполнять свои функции и осуществлять управление деятельностью в текущем составе.

Сейчас смотрят

Он отдельно подчеркнул дипломатические усилия НБУ, благодаря которым, с одной стороны, были активизированы механизмы международной финансовой помощи Украине, а с другой — были инициированы на международном уровне решения, которые ослабили экономику государства-агрессора.

— Тем, кто придет после меня, я передаю банковскую систему сильной, капитализированной, устойчивой. Верю в то, что такой она останется и в дальнейшем, — написал Кирилл Шевченко.

По его словам, Нацбанку удалось обеспечить бесперебойную работу финансовой системы, не допустить паники на валютном рынке, остановить масштабный отток капитала ради защиты резервов, удержать инфляцию на адекватном уровне и “подставить плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны”.

Кирилл Шевченко возглавлял Национальный банк Украины с 15 июля 2020 года. Перед этим должность главы НБУ занимал Яков Смолий, который 1 июля 2020 года подал в отставку.

Добавим, что нардеп от партии Слуга народа Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что рассмотрение отставки главы Нацбанка в Верховной Раде состоится уже на этой неделе.