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Факти / Україна

Голова Нацбанку Шевченко подав у відставку

Ілля Нежигай, редактор стрічки
глава НБУ Кирило Шевченко
Фото: УНІАН

Голова Національного банку України Кирило Шевченко подав на розгляд президенту Володимиру Зеленському заяву про відставку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацбанку.

– Через причини, пов’язані зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку, – наводяться в ньому слова Шевченка.

До ухвалення відповідного рішення про відставку глави НБУ у Верховній Раді та подальшим призначенням на посаду Голови Національного банку, правління Нацбанку продовжить виконувати свої функції та здійснювати управління діяльністю в поточному складі.

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Він окремо підкреслив дипломатичні зусилля НБУ, завдяки яким, з одного боку, були активізовані механізми міжнародної фінансової допомоги Україні, а з іншого – були ініційовані на міжнародному рівні рішення, які послабили економіку держави-агресора.

– Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою. Вірю в те, що такою вона залишиться і надалі, – написав Кирило Шевченко.

Додамо, що нардеп від партії Слуга народу Ярослав Железняк у своєму Telegram каналі повідомив, що розгляд відставки голови Нацбанку у Верховній Раді відбудеться вже цього тижня.

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Джерело: НБУ
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